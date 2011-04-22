Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідав Жашківський кінний завод на Черкащині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ оглянув проекти приватно-державного партнерства "Українське конярство", які спільно розробляють Державне підприємство "Жашківський кінний завод" та Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Також В.ЯНУКОВИЧ переглянув показовий виступ вихованців Жашківської кінноспортивної школи, серед яких є чемпіони Європи з конкуру, та вручив їм пам`ятні дипломи.

*** Державне підприємство "Жашківський кінний завод" було засноване у 1999 р. Воно спеціалізується на розведенні, вирощуванні і тренінгу коней західноєвропейських порід. Крім безпосередньо розведення коней, завод активно інвестує кінний спорт, при підприємстві функціонує Жашківська дитяча кінноспортивна школа, в якій нині навчається 25 юних жокеїв.