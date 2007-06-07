Мороз буде спокійно реагувати на чергову ”помилку” Ющенка

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликає народних депутатів спокійно реагувати на заяви Президента щодо нелегітимності нинішнього складу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту, коментуючи ноту Президента до дипломатичного корпусу щодо нелегітимності ВР.

О.МОРОЗ зазначив, що навіть в самому указі Президента, який «сумнівний з точки зору відповідності до Конституції, про щось подібне не йдеться». Голова ВР наголосив, що ВР бачила вже не одну помилку Президента України. «Одні інколи виправлялися Президентом, інші – продовжуються робитися», - сказав він. Голова ВР вкотре зазначив, що ВР є легітимною. «Верховна Рада працює. В її складі 450 народних депутатів», - сказав він. О.МОРОЗ підкреслив, що відсутність на засіданні представників опозиційних фракцій не означає, що ВР не повинна працювати.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня, під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу Президент України В.ЮЩЕНКО наголосив, що Верховна Рада V скликання є неповноважною з відповідними міжнародно-правовими наслідками.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ на брифінгу для преси пояснив, що заява Президента означає, що ВР, як суб’єкт зовнішніх відносин, не може діяти, оскільки втратила свою повноважність, але «кожен окремий народний депутат, якщо в нього є спеціальний статус – він є членом парламентської делегації в Раді Європи… В цій індивідуальній якості він буде продовжувати свою роботу».