Янукович звільнив двох високопосадовців

Розпорядження - на сайті уряду

Кабінет Міністрів звільнив Володимира ЯКУБЕНКА з посади першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України". З посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” звільнено Вадима УКРАЇНСЬКОГО . Відповідні розпорядження обнародувані на сайті уряду. Довідка УНІАН. НАК “Нафтогаз України» є монополістом з транспортування газу транзитними газопроводами, монополістом з транспортування нафти п нафтопроводами, а також найбільшим видобувачем і продавцем газу і найбільшим видобувачем нафти в Україні.

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