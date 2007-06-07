Безсмертний не може видерти свою трудову книжку у Мороза

“Ще у квітні місяці, після призначення мене заступником голови Секретаріату Президента, я написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це я вже неодноразово говорив”, - сказав в інтерв’ю сайту RAZOMзаступник голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний.

Він повідомив, що ще вчора зранку вчергове намагався забрати в Апараті ВР трудову книжку. “Ця тяганина триває ще з квітня. Я призначений на посаду в Секретаріат Президента, а трудову з парламенту не можу забрати”, - додав він.

“Більше того, окрім моєї заяви, є ще рішення Міжпартійного з’їзду Блоку “Наша Україна” про складання депутатських повноважень, - підкреслив Безсмертний. - Після того, як мені вчора знову не віддали трудову крижку, я звернувся з офіційним листом до керівника Апарату ВР Валентина Зайчука і повідомив його, що мені не віддають трудову книжку”.

Роман Безсмертний розповів, що якщо він сьогодні, 7 червня, не забере свою трудову, то вже завтра має намір звернутися до суду.

Як відомо, сьогодні спікер парламенту Олександр Мороз сказав, що Роман Безсмертний, порушуючи законодавство, одночасно суміщає повноваження народного депутата із посадою заступника глави Секретаріату Президента. Екс-спікер погрожує звернутися до суду з приводу припинення повноважень народного депутата України Романа Безсмертного.