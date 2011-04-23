Держава відновить усі іподроми

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило стратегію відродження та розвитку українського конярства.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК під час робочої поїздки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на Жашківський кінний завод, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«На сьогодні нами розроблена стратегія відродження галузі. Її ключовою складовою є масштабний проект реконструкції всіх іподромів, які зараз заросли бур`янами. Проте завтра, за умови партнерства держави й приватного бізнесу, за участю інвесторів, ми зможемо перетворити їх на оазиси краси, сили й гордості за країну», – зазначив керівник Мінагропроду.

За його словами, за останні 20 років у країні розграбували 14 конезаводів, а розведення коней практично припинилося. «Ситуацію вдалося переломити. Державне підприємство «Конярство України» вже повернуло державі 50 тис. га землі, призначеної суто для розвитку конярства», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Щодо концепції відродження й реформування вітчизняного конярства міністр зазначив, що вона «дозволить ліквідувати безгосподарність у галузі, відродити традиції кінних змагань, селекцію скакунів і створити мережу дитячих реабілітаційних клінік для хворих на ДЦП».

«Метою проекту є об`єднання під егідою держави конезаводів та іподромів і їх реконструкція», – підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

За даними міністерства, сьогодні в Україні налічується 443,4 тис. голів коней, із яких 5776 голів – племінні. З 2003 по 2010 роки поголів`я зменшилося в півтора рази, з 683 тис. до 443,3 тис. голів.

Розведенням племінних коней займаються 24 кінних заводи, 84 племінних репродуктора, 4 заводських стайні. Випробуванням коней займаються 5 іподромів і 14 трендепо. На території України розводять 13 порід.