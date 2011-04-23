У Черкасах на благодійному аукціоні зібрали понад 800 тис. грн.

Понад 800 тис. грн. зібрали на благодійному аукціоні для лікування онкохворих дітей Черкащини.

Захід організував благодійний фонд "За майбутнє Черкащини", створений за ініціативи голови Черкаської облдержадміністрації Сергія ТУЛУБА, повідомили УНІАН у прес-службі ОДА.

В аукціоні взяли участь понад 80 представників бізнесових структур, які мали змогу придбати різноманітні мистецькі твори та долучитися таким чином до збору коштів на придбання обладнання для дитячого відділення онкодиспансеру.

Під час аукціону виявилося, що губернатор та мер Черкас мають схожі мистецькі вподобання. Так, мер разом з губернатором хотіли придбати картину черкаського художника Івана БОНДАРЯ "Жнива". В результаті торгів цю картину купив губернатор Черкащини за 22 тис. грн.

Головний лікар Черкаського обласного онкодиспансеру Віктор ПАРАМОНОВ запевнив, що на всі зібрані кошти буде закуплено високотехнологічне медичне обладнання, що дасть змогу краще та ефективніше лікувати дітей Черкащини.