Викрадачів сина Касперського відстежили по телефону

Оперативники змогли вийти на викрадачів сина гендиректора компанії "Лабораторія Касперського" Євгена Касперського, відстеживши їх за телефонним дзвінком, пише газета "Московские Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як повідомлялося, Московський карний розшук і ФСБ провели в неділю в Підмосков`ї успішну операцію із звільнення викраденого 19 квітня сина мільйонера. Міліція наголошує, що підозрювані у викраденні, включаючи організатора, затримані без єдиного пострілу. Їх прізвища будуть оприлюднені пізніше. Поки відомо лише, що ймовірний організатор викрадання раніше був судимий.

Слідство порушило кримінальну справу за двома статтями КК - "викрадення людини" і "вимагання". Злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.