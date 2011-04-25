Викрадачів сина Касперського відстежили по телефону
При затриманні обійшлося без обстрілів
Оперативники змогли вийти на викрадачів сина гендиректора компанії "Лабораторія Касперського" Євгена Касперського, відстеживши їх за телефонним дзвінком, пише газета "Московские Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Як повідомлялося, Московський карний розшук і ФСБ провели в неділю в Підмосков`ї успішну операцію із звільнення викраденого 19 квітня сина мільйонера. Міліція наголошує, що підозрювані у викраденні, включаючи організатора, затримані без єдиного пострілу. Їх прізвища будуть оприлюднені пізніше. Поки відомо лише, що ймовірний організатор викрадання раніше був судимий.
Слідство порушило кримінальну справу за двома статтями КК - "викрадення людини" і "вимагання". Злочинцям загрожує до 20 років позбавлення волі.