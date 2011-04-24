Під Москвою знайшли викраденого сина Касперського

Працівники міліції і спецслужб звільнили в неділю в Підмосков`ї викраденого 19-річного сина бізнесмена Касперського Івана, затримано п`ятеро осіб, повідомив журналістам у неділю начальник управління інформації та суспільних зв`язків московської міліції Віктор Бірюков.

"Співробітники Московського кримінального розшуку разом з колегами з ФСБ за підтримки бійців ОМСП в одному з підмосковних районів звільнили викраденого сина Касперського. Стан його здоров`я задовільний", - цитує РІА "Новости".

Він додав, що, за попередніми даними, затримані п`ятеро підозрюваних у причетності до викрадання, включаючи організатора, який, імовірно, був раніше судимий. Бірюков зазначив, що прізвища затриманих не розкриваються в інтересах слідства.

Євген Касперській, фахівець з антивірусного програмного забезпечення, з капіталом в 0,8 мільярда доларів займає 125-е місце в рейтингу 200 найбагатших російських бізнесменів 2011 року за версією журналу Forbes.