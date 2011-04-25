У Львові втридцяте пройде фестиваль «Віртуози»

13 травня - 5 червня у Львові відбудеться міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, цьогоріч фестиваль відбудеться вже втридцяте.

«Уже давно цей фестиваль став знаковою подією європейського музичного життя. Цього року з 13 травня до 5 червня на ювілейних «Віртуозах» ми плануємо презентувати надбання цих 30 років, подарувавши Львову найвідоміші імена світової академічної сцени», - заявили організатори фестивалю.

Окрім самого фестивалю, на львів’ян та гостей міста чекає сюрприз. У різних місцях та в різний час відбуватимуться флеш-моб-акції, на яких протягом 20 хвилин виступатимуть музиканти.

Фестиваль «Віртуози» відбуватиметься у Львівській обласній філармонії.