За матеріалами СБУ засуджено трьох наркоторговців

У Житомирській області за матеріалами СБУ до 8 років позбавлення волі засуджено двох наркоторговців і одного - до чотирьох.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ у Житомирській області, днями Житомирський районний суд виніс вирок у кримінальній справі, порушеній СБУ стосовно трьох членів організованої злочинної групи, які протягом 2009-2010 років налагодили стійку схему придбання, зберігання, перевезення та збуту оптових партій метамфетаміну на території Київської, Житомирської, Волинської та Івано-Франківської областей.

Усіх трьох членів групи було визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Двом із них суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Їхнього спільника засуджено до 4 років позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки.

Апеляційний суд Житомирської області залишив вирок без змін.