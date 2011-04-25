У Севастополі троє плавців здійснили кілометровий «хресний заплив»

Троє плавців на честь свята Великодня здійснили кілометровий «хресний заплив» через Севастопольську бухту, по черзі тримаючи у руках хрест з розп'яттям.

Як повідомив кореспондента УНІАН головний редактор сайту «Меридиан-Севастополь» Роман ЧЕРНЕНКО, який сам неодноразово брав участь у марафонських запливах, відомий севастопольський плавець-марафонець Олег СОФ’ЯНИК і аматор зимового плавання Віктор ПІСКУНОВ стартували о 9.45 від Михайлівського равеліну на Північній стороні Севастополя і через 30 хвилин фінішували біля Пам'ятника затопленим кораблям (на іншій стороні Севастопольської бухти). Спортсмени пропливли більш як кілометр, температура повітря при цьому становила плюс 13 градусів. На кінцевому етапі до плавців приєднався «морж»-початківець, робітник-будівельник Олександр БЄЛОВ.

Після фінішу О.СОФ’ЯНИК відзначив, що всі учасники запливу почувають себе добре. «Нашу символічну естафету з хрестом можна назвати хресною ходою. Ми перепливли бухту від одного символічного місця Севастополя – Михайлівського равеліну – до іншого святого для кожного севастопольця місця – Пам'ятника затопленим кораблям. Настрій і самопочуття у нас прекрасні, адже сьогодні велике християнське свято – Великдень, якому ми і присвятили свій заплив», - сказав він.

Як повідомлялося, раніше О.СОФ’ЯНИК сам один перепливав Середземне море (225 км), зробив такі одиночні екстремальні запливи, як мис Тарханкут – Севастополь (150 км), Ялта – Севастополь (100 км), Євпаторія – Севастополь (90 км). Крім того, він вздовж і поперек перепливав протоку Босфор в літню і зимову пори року, а також протоку Дарданелли (взимку) і Мармурове море (105 км).