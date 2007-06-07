У Луценка твердять, що мегаблоку з Нашою Україною ще немає

Народний депутат V скликання, один з лідерів блоку "Народна самооборона Юрія Луценка» Давид ЖВАНІЯ стверджує, що ще немає остаточного рішення про створення єдиного блоку за участю “Нашої України”, “Самооборони” та “Української правиці”, і переговори з цього приводу тривають.

Про це він заявив кореспондентові УНІАН, коментуючи сьогоднішню заяву лідера "Нашої України" В’ячеслава КИРИЛЕНКА про завершення переговорів щодо створення мегаблоку.

За словами Д.ЖВАНІЇ, «ми вступили у стадію переговорів…». При цьому він додав, що це необхідно для того, аби сторони-учасники переговорів створили передвиборчу коаліцію, а під час діалогу, який триває, будуть визначені всі завдання сторін.

Крім того, Д.ЖВАНІЯ запевнив, що по завершенню цих переговорів всі сторони публічно зроблять спільну заяву. Водночас Д.ЖВАНІЯ пообіцяв, що «затяжних переговорів не буде».

Як повідомляв УНІАН, В.КИРИЛЕНКО заявив, що сьогодні лідери „Нашої України”, „Народної самооборони” та „Української правиці” досягли принципової згоди про утворення спільного виборчого блоку, спільну участь у виборах і входження до спільної фракції у новій Верховній Раді.

„Люди хочуть, щоб усі демократичні сили були разом, і рішення про створення спільного блоку є відповіддю на їхні справедливі очікування”, - заявив лідер „Нашої України”.