У чому полягає українсько-російське стратегічне партнерство?

У Москві відбулося друге засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА.

Як повдіомили УНІАН у прес-службі МЗС, сторони детально обговорили низку питань двосторонніх відносин, зокрема, співпрацю у візово-консульській сфері, прикордонне співробітництво, питання розмежування морських кордонів в Азовському морі та Керченській протоці, врегулювання регіональних конфліктів, в т.ч. - придністровського, а також співпрацю в міжнародних організаціях і взаємодію у боротьбі з новими викликами та загрозами.

Учасники засідання заслухали звіти про результати роботи шести підкомісій, які функціонують в рамках Підкомітету, та визнали їх роботу задовільною.

У рамках подальшого розвитку та поглиблення українсько-російського Договору про дружбу, співробітництво і партнерство російській стороні було передано низку проектів угод, спрямованих на його практичну реалізацію. Зокрема, йдеться про розвиток торговельно-економічної співпраці, заохочення взаємних інвестицій, полегшення у перетині кордонів і розвитку транскордонного співробітництва.

Сторони також погодилися до 1 вересня ц.р. опрацювати Декларацію про зміст українсько-російського стратегічного партнерства.

Учасники засідання домовилися укласти двосторонню угоду про демаркацію сухопутної ділянки спільного державного кордону у формі обміну дипломатичними нотами. У цьому зв’язку російській стороні було передано відповідну дипломатичну ноту.

Під час засідання сторони порушили питання щодо заборони в’їзду громадян України та Росії відповідно на територію Російської Федерації та України. Українська сторона запропонувала провести з цього питання консультації на рівні експертів з метою детального вивчення проблеми та прийняття рішення, яке б не суперечило рівню взаємної довіри та співпраці між Україною і Росією. Учасники переговорів погодилися з необхідністю зняти політичний підтекст з цього питання, а також сприяти попередженню висловлювань політиків обох країн, які б суперечили дружнім відносинам України та Росії.

За результатами засідання міністри підписали спільний протокол і домовилися провести наступне засідання Підкомітету восени цього року в Україні.