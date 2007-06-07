Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

39,8% зібрала б Партія регіонів на дострокових виборах до Верховної Ради, якби вони відбулися 3 червня, повідомив у четвер на прес-конференції директор соціологічної компанії "ФОМ - Україна" Олександр Бухалов (Компанія ООО «ФОМ-Украина» - партнер російської компанії «Фонд общественное мнение - Россия» - УНІАН). У результаті це дало б їй у парламенті 202 місця.

Блок Юлії Тимошенко зібрав би 112 депутатських мандатів, "Наша Україна" - 81, Комуністична партія - 29, блок "Народна самооборона" Юрія Луценка - 26.

Олександр Бухалов відзначив, що після виборів 3 червня на Україні "могли б змінитися другі-треті позиції", тобто на посаді спікера парламенту і прем`єр-міністра країни прийшли б нові люди. Олександр Мороз втратить свою посаду, не потрапивши до парламенту, як і вся СПУ. Та й очільника Кабміну, за словами керівника соцкомпанії, Президент Ющенко постарається змінити.

В опитуванні, яке проводилося з 22 травня по 3 червня, брали участь 2 тисячі респондентів у 160 населених пунктах. Статистична похибка не перевищує 2,2%.