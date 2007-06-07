За підсумками роботи Міжвідомчої комісії, рейдерство в Україні припинилося

На сьогоднішній день в Україні, за підсумками роботи Міжвідомчої комісії із питань протидії поглинанню і захопленню підприємств, спостерігається позитивний результат в боротьбі з цим явищем, і процес рейдерства практично припинено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу після закінчення четвертого засідання комісії перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

«Процес узято під контроль, і аналіз ситуації говорить про те, що процес рейдерства, принаймні, припинено на сьогоднішній день, і він не росте. Кількість нових ситуацій відносно зменшується», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, він повідомив, що на сьогоднішньому засіданні комісія розглянула двадцять випадків рейдерства і ухвалила рішення відновити регулярну роботу – збиратися мінімум один раз на два тижні.

На сьогоднішньому засіданні була заслухана робота регіональних груп і ухвалено рішення, що Міжвідомча комісія, яка працює при уряді, розглядатиме тільки резонансні ситуації, а інші будуть предметом уваги регіональних комісій, які створені, за словами М.АЗАРОВА, практично у всіх областях.

Разом з цим, М.АЗАРОВ зазначив і недоліки в боротьбі з рейдерством. Зокрема, те, що поки не вдається налагодити механізм відповідальності посадовців і, в першу чергу, суддів, які виносять, а деколи абсурдні, рішення.

«Напевно, відповідальність за такі рішення повинна наставати швидше, ніж той механізм, який зараз прийнято – через кваліфікаційні комісії, які збираються один раз на два місяці», - зазначив він. У зв`язку з цим на сьогоднішньому засіданні було ухвалено рішення про створення робочої групи з представників Вищої ради юстиції, представників профільного комітету Верховної Ради і прокуратури, які матимуть можливість через механізм Вищої ради юстиції швидше добиватися відповідальності суддів за ухвалення незаконних рішень.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет Міністрів України створив Міжвідомчу комісію із питань протидії поглинанню і захопленню підприємств.

До складу комісії, яку очолив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ, увійшли 20 представників міністерств і відомств. Цей орган наділений консультативно-дорадчими повноваженнями.