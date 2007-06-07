Кабмін не подасть проект Податкового кодексу, поки не буде впевнений у Ющенкові

Уряд передасть проект Податкового кодексу у Верховну Раду України лише в тому випадку, якщо буде впевнений, що Президент Віктор ЮЩЕНКО його підпише

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для журналістів заявив міністр фінансів Микола АЗАРОВ. За його словами, проект документа вже готовий.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності наприкінці лютого розробив проект створення Податкового кодексу. Концепцією, зокрема, пропонується обмеження ставки податку на додану вартість до 2009 року на 5% - до 15%, податку на прибуток - до 20%. Окрім цього, фінансовий комітет ВР пропонує ввести податок на майно юридичних і фізичних осіб.

30 травня заступник міністра фінансів Тетяна ЄФІМЕНКО повідомила журналістам, що Мінфін планує винести проект Податкового кодексу на розгляд Кабінету Міністрів на засіданні 6 червня. Проте на засіданні Кабміну питання про Податковий кодекс не підіймалося.

Раніше голова Державної податкової адміністрації України Анатолій БРЕЗВІН заявляв, що проект Податкового кодексу буде допрацьований до 1 червня і після цього переданий на розгляд у Верховну Раду.