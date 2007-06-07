Представництво Президента не має важелів для наведення ладу в Криму

Сімферопольський регіональний меджліс кримсько-татарського народу не чекає ефективної діяльності новопризначеного постійного представника Президента України в АРК Володимира ХОМЕНКА. Про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив прес-секретар Сімферопольського меджлісу Ельдар БУЛГАКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Е.БУЛГАКОВА, оцінювати призначення В.ХОМЕНКА на посаду постпреда поки складно, тому як ще не зроблені конкретні кроки щодо досягненню тих або інших цілей. «Він (ХОМЕНКО – УНІАН) достатньо довго працював в Криму, але ефективність його минулої роботи я не оцінюватиму. Слід звернути увагу, що представництво Президента України в Криму не має досить важелів для наведення ладу в Криму і для ухвалення яких-небудь змін в законодавчій сфері. Це все в компетенції місцевої влади, а представництво Президента може лише спостерігати і радити. Тому, не маючи якихось важелів влади, очікувати конкретних і швидких результатів, ефективності діяльності того або іншого представника Президента України в Криму важко», – заявив Е.БУЛГАКОВ.

Разом з тим, він зазначив, що ефективність роботи постпреда може підвищитися при залученні до процесу неурядових організацій, засобів масової інформації, зацікавлених осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 червня, на офіційному сайті глави держави оприлюднений указ про призначення екс-начальника головного управління МВС України в Криму, генерал-лейтенанта міліції Володимира ХОМЕНКА постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим.

До цього постпредом Президента України в АРК був Віктор ШЕМЧУК.