В Україні не буде закрито жодної шахти

Фінансування вугільної галузі України в 2007 р. становитиме 1,09 млрд дол., що на 396,5 млн. дол. більше, ніж у 2006-му. Про це повідомив сьогодні в Донецьку заступник міністра вугільної промисловості України Дмитро Петренко. За його словами, з січня по травень 2007 р. вугільну галузь країни вже профінансовано на 100%. Заступник міністра зазначив, що протягом 2007 р. не буде закрита жодна шахта і готується проектна документація на будівництво трьох шахт в Донецькій, Луганській і Львівській областях, а також вже розпочалося будівництво шахти у Волинській області.

Д.Петренко також повідомив, що обсяг видобутку вугілля на Україні за 4 місяці 2007 р. проти аналогічного періоду в 2006 р. скоротився на 744 тис. т. і становив 26,59 млн. т. На експорт було відвантажено 160,4 тис. т вугілля, що становить 31,2% планового завдання. Обсяг видобутку коксівного вугілля за 4 місяці 2007 р. склав 9,8 млн. т, енергетичного - 16,2 млн. т.

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