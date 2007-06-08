Азаров: Україна стане членом СОТ вже цього року

Формальний розгляд заявки України на вступ до Світової організації торгівлі (СОТ) буде завершено на початку осені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для журналістів після наради з керівниками торговельно-економічних місій заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

Він також висловив упевненість у тому, що Україна стане членом СОТ вже цього року.

М.АЗАРОВ відзначив, що політична ситуація в країні не впливає на процес вступу України в цю торгову організацію.

Він нагадав, що недавно було ухвалено 11 законів, необхідних для вступу до СОТ, причому їх текст був узгоджений з Робочою групою (з розгляду заявки України на вступ до СОТ – УНІАН), і 8 із них після підписання Президентом України завізовано першим віце-прем`єром.

«Це останні зміни, на яких наполягає Робоча група… В даний час має завершитися процес підписання двостороннього протоколу з Киргизією, і про це вже є домовленість… І ми розраховуємо, що за темпами розгляду документів у забюрократизованій сфері СОТ, розгляд нашої заявки буде завершено на початку осені, і далі буде здійснено процес вступу до СОТ… Я переконаний, що ми цього року будемо членами СОТ», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня міністр економіки України Анатолій КІНАХ заявив, що Україна планує підготувати остаточний звіт робочої групи зі вступу до Світової організації торгівлі до кінця 2007 року.

За його словами, окрім ухвалення законів і розв’язання ситуації з Киргизстаном, Україні необхідно буде вирішити ще ряд процедурних питань.

Довідка УНІАН. Україна завершила переговори зі всіма членами Робочої групи СОТ, окрім Киргизстану (підписання планується найближчим часом - УНІАН), підписавши 49 протоколів про взаємний доступ на ринки товарів і послуг.

Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

У 2005-2006 роках Верховна Рада України ухвалила 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ.

31 травня ВР ухвалила останні 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ.