"Лже-міліціонера", який намагався пограбувати обмінник, затримали

У Шевченківському районі Києва затримано озброєного грабіжника пункту обміну валют.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

За даними правоохоронців, учора близько 20.00 по вул. Ярославів вал у Шевченківському районі невідомий у форменому одязі працівника міліції намагався вчинити збройне пограбування пункту обміну валюти.

Під час нападу він двічі вистрелив у касира пункту обміну валюти. Жінці вдалося уникнути ураження, втекти та покликати на допомогу. Двоє дільничних інспекторів міліції Шевченківського рай управління, які проходили поруч, затримали невідомого зі зброєю у руках.

Водночас хтось із свідків події зателефонував на “103” та зробив повідомлення, що за цією адресою людина отримала вогнепальне поранення. Лікарі карети швидкої медичної допомоги, які прибули за викликом, констатували у затриманого нападника раптове загострення епілептичної хвороби та госпіталізували його. Наразі затриманий знаходиться під охороною міліції у лікарні. Загрози його життю немає.

У затриманого вилучено травматичний пістолет іноземного виробництва споряджений набоями, електрошокер, підроблене посвідчення працівника міліції, елементи форменого одягу старого зразка. Під час огляду місця пригоди вилучено стріляні гільзи та інші речові докази, які прямо вказують на причетність затриманого до цієї пригоди.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу про розбій. Він перевіряється на причетність до інших злочинів.