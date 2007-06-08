Збройний напад на банк у Донецьку: убитий співробітник

14:07, 08 червня 2007
Суспільство
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Міліція не знає, чи був банк пограбований

Сьогодні вдень в Донецьку скоєно озброєний наліт на філіал "Фінрост банку", розташований в Калінінському районі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю головного облуправління внутрішніх справ, в результаті нальоту убитий співробітник банку.

Інформація про те, чи був банк пограбований, перевіряється. На місці події працює оперативна група міліції.

 

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