Збройний напад на банк у Донецьку: убитий співробітник

Сьогодні вдень в Донецьку скоєно озброєний наліт на філіал "Фінрост банку", розташований в Калінінському районі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю головного облуправління внутрішніх справ, в результаті нальоту убитий співробітник банку.

Інформація про те, чи був банк пограбований, перевіряється. На місці події працює оперативна група міліції.