Ющенко хоче ”некерованих” цін на газ, транзит та сховища

Президент України Віктору ЮЩЕНКО виступає за лібералізацію відносин між Росією та Україною у газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Хмельницькому.

“Нам треба лібералізувати наші стосунки у газовій сфері, розуміючи, що від адміністративних цін по газу і керованих цін на український транзит чи тарифів на послуги українських газових сховищ треба відходити”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також вважає, що політика формування цін на газ повинна бути “узгодженою, з довірою”. “Тоді вона викликає взаємне порозуміння. Коли політика на газ будується таким чином, що, як правило, кожне літо чи кожну осінь, залежно від політичної погоди в Україні, вона набирає нових резонансів – я не думаю, що це є раціональною продуманою політикою. Мені здається, що сюди додається великий компонент не економіки, а політичного фактору”, - додав він.

В.ЮЩЕНКО наполягає на тому, щоб політика взаємин України та Росії у газовий сфері мала перспективний характер. “Коли ми говоримо про ціну на газ – це не питання одного паливного сезону. Коли ми говоримо про тарифи на український транзит – це не питання, яке можна кожні 8 місяців міняти у зворотному напрямі. Ми маємо найдешевший у Європі транзит. Це забезпечує українську економіку, але ми нетактовно ставимося до цієї теми. Найкращою відповіддю, як відрегулювати газову ціну, чи там оренду, чи там тарифну ціну – ми повинні говорити хоча б про середню перспективу. Тоді це буде повага до інтересів кожної сторони”, - впевнений глава держави.