Пако Раббан та дизайнер Вероніка Жанві дадуть прес-конференцію в УНІАН

16:39, 08 червня 2007
Суспільство
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11 червня о 14.30 в УНІАН з повтором на 5-му каналі  о 18.15 відбудеться прес-конференція  за участю дизайнерів Вероніки Жанві та Пако Раббана, присвячена  показу  колекції   Вероніки Жанві під час Паризького тижня моди (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Тел.:  289-00-00, 8 (067) 276-26-56 ,  8 (098) 485-11-11

E-mail: pr@jeanvie.com

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