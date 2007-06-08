Пако Раббан та дизайнер Вероніка Жанві дадуть прес-конференцію в УНІАН

11 червня о 14.30 в УНІАН з повтором на 5-му каналі о 18.15 відбудеться прес-конференція за участю дизайнерів Вероніки Жанві та Пако Раббана, присвячена показу колекції Вероніки Жанві під час Паризького тижня моди (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Потрібна акредитація. Тел.: 289-00-00, 8 (067) 276-26-56 , 8 (098) 485-11-11 E-mail: pr@jeanvie.com

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