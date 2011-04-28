Порушено кримінальну справу щодо смерті в'язня колонії

Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб Маневицької виправної колонії №42 (серед них – начальник установи) за фактом перевищення ними службових повноважень.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як зазначено в повідомленні, 21 квітня цього року у вказаній колонії було знайдено мертвим 25-річного засудженого, який відбував покарання за економічний злочин. 15 березня цього року він самовільно покинув дільницю соціальної реабілітації, а 19 квітня був виявлений працівниками Кодимського РВ УМВС України в Одеській області й доставлений за місцем відбування покарання.

Встановлено, що тяжкі наслідки у вигляді настання смерті загиблого були спричинені умисними протиправними діями службових осіб Маневицької ВК №42.

У справі призначено ряд експертиз. Триває слідство.