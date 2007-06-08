Що можуть ”підкинути” на картку? - Безсмертний знайшов 20 тисяч “депутатських”

16:49, 08 червня 2007
Суспільство
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Заступник Балоги поверне гроші до ВР

Роман БЕЗСМЕРТНИЙ Голова Центвиконкому партії “Наша Україна”, заступник голови Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що поверне парламенту 20 тис. грн. “депутатських”, і закликає “нашоукраїнців” перевірити свої рахунки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», він сказав: “Сьогодні я перевірив рахунок, на який, зазвичай, перераховується депутатська зарплата. Хочу повідомити, що на моєму рахунку зарплати немає”.

“Втім, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, - дійсно, на нього перераховано 20 тисяч гривень за квітень-травень. Це кошти, які не є зарплатою, але виділяються на виконання депутатських повноважень, так звані “депутатські”.

“Вони були перераховані на мій рахунок, незважаючи на те, що 18 квітня я написав заяву про складання депутатських повноважень”, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він також повідомив, що ці гроші будуть повернуті в понеділок на рахунок ВР, про що він сьогодні вже поінформував головного бухгалтера парламенту.

“У квітні-травні я не користувався банківською карткою, на яку, зазвичай, перераховують зарплату народного депутата, - зауважив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Тому навіть не міг собі уявити, що депутатам, які склали повноваження, ВР перераховувала кошти”.

Він також закликав своїх колег перевірити свої банківські рахунки, щоб уникнути шантажу з боку нелегітимної Верховної Ради та її нелегітимного спікера.

 

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