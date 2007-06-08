Медведько забрав у СБУ справи про отруєння Цушка та захоплення Генпрокуратури

Генеральна прокуратура України витребувала в СБУ 5 кримінальних справ, порушених за фактами подій, що відбулися 24 травня на території цього відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

“Всі кримінальні справи – а їх 5, - які знаходились у провадженні СБУ, у тому числі стосовно ЦУШКА, вчора витребувані нами”, - сказав О.МЕДВЕДЬКО, додавши, що Генпрокуратура як наглядовий орган перевірятиме та проводитиме подальше розслідування цих справ.

Разом з цим О.МЕДВЕДЬКО уточнив, що справа проти міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА порушена незаконно, оскільки кримінальні справи стосовно державних службовців І-ІІІ рангу має розслідувати Генпрокуратура.

Також О.МЕДВЕДЬКО не виключив, що якісь кримінальні справи будуть об’єднувати, а якісь “будемо розслідувати у окремому проваджені”.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України звільнив Святослава ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Депутати коаліції, не згодні з цим рішенням, прибули до будівлі Генпрокуратури, щоб "забезпечити законний порядок в країні".

Також до Генпрокуратури прибув В.ЦУШКО у супроводі спецпідрозділу "Беркут". Вони затіяли бійку з представниками Управління держохорони, щоб проникнути в кабінет генпрокурора.

У свою чергу, працівники Управління держохорони прибули до Генпрокуратури, щоб гарантувати призначення керівником відомства Віктора ШЕМЧУКА.

Прес-центр СБУ повідомив, що за дорученням Генпрокуратури України Служба безпеки України розслідує кримінальні справи у зв’язку з подіями, що відбулися 24 травня у будівлі Генпрокуратури України в Києві, у тому числі - щодо перевищення влади та службових повноважень службовими особами МВС України.