Медведько каже, що з ним вели ”розмови” у Секретаріаті Президента
Але призначення стало несподіванкою
Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що повернення на цю посаду було несподіванкою для нього.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.
"Повернення на посаду генпрокурора для мене дійсно було несподіванкою", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.
За словами О.МЕДВЕДЬКА, після того як Президент своїм указом звільнив його з посади генпрокурора, він хотів звернутися до суду і навіть підготував відповідні документи. Однак, зауважив генпрокурор, через деякий час його запросили до Секретаріату Президента, “до Президента", де з ним велися "розмови". "Але ніхто відверто не говорив, що я буду повернутий на посаду генпрокурора", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.
За його словами, про своє повернення до Генпрокуратури як керівника цього відомства він дізнався 1 червня.
Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЬКО обіймав посаду генпрокурора України з листопада 2005 року.
18 квітня п.р. прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу.
26 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби глави держави, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.
4 травня О.МЕДВЕДЬКА наказом С.ПІСКУНА було призначено першим заступником генпрокурора.
24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, призначивши виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.
1 червня Президент своїм указом відновив дію указу від 4 листопада 2005 року «Про призначення О.МЕДВЕДЬКА Генеральним прокурором України».