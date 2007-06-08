Медведько каже, що з ним вели ”розмови” у Секретаріаті Президента

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО стверджує, що повернення на цю посаду було несподіванкою для нього.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

"Повернення на посаду генпрокурора для мене дійсно було несподіванкою", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, після того як Президент своїм указом звільнив його з посади генпрокурора, він хотів звернутися до суду і навіть підготував відповідні документи. Однак, зауважив генпрокурор, через деякий час його запросили до Секретаріату Президента, “до Президента", де з ним велися "розмови". "Але ніхто відверто не говорив, що я буду повернутий на посаду генпрокурора", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

За його словами, про своє повернення до Генпрокуратури як керівника цього відомства він дізнався 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, О.МЕДВЕДЬКО обіймав посаду генпрокурора України з листопада 2005 року.

18 квітня п.р. прес-служба Генеральної прокуратури повідомила про госпіталізацію генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА у зв’язку із захворюванням на ішемічну хворобу серця з нестабільною стенокардією на фоні гіпертонічного кризу.

26 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом поновив Святослава ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України. За повідомленням прес-служби глави держави, В.ЮЩЕНКО поновив С.ПІСКУНА на посаді генпрокурора на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.

4 травня О.МЕДВЕДЬКА наказом С.ПІСКУНА було призначено першим заступником генпрокурора.

24 травня В.ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора, призначивши виконуючим обов’язки генпрокурора Віктора ШЕМЧУКА.

1 червня Президент своїм указом відновив дію указу від 4 листопада 2005 року «Про призначення О.МЕДВЕДЬКА Генеральним прокурором України».