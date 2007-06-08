В Укрзалізниці вважають, що дефіциту квитків немає

“Укрзалізниця” призначила вже 23 пари додаткових потягів на літній період, здебільшого всі в кримському напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного пасажирського управління “Укрзалізниці” Леонід ЛОБОЙКО сьогодні під час гарячої лінії в газеті “Аргументы и факты”.

За його словами, «на сьогодні не сказав би, що є дефіцит проїзних документів».

Л.ЛОБОЙКО відзначив, що лише деякі з додаткових потягів йдуть зі 100-процентним завантаженням, решта заповнені не повністю.

Він нагадав, що цього літа «Укрзалізниця» планує призначити 39 додаткових пар потягів, з них 29 - до Криму.

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігор БРЕУС повідомляв, що з травня вже курсують 6 додаткових пар потягів, з них 2 - на кримському напрямку, з 1 червня почнуть курсувати ще 11 пар потягів, 7 з них - до Криму. На 15 липня курсуватиме 39 пар пасажирських потягів, з них 29 - на кримському напрямку.

Крім того, «Укрзалізниця» має можливість призначити 47 додаткових потягів разового призначення в разі надходження відповідних заявок, з них 17 - на кримський напрямок.

«Укрзалізниця» цього року розраховує збільшити перевезення пасажирів в літній період на 2,5%, порівняно з літом 2006 р., - до 154,2 млн. людей, в т.ч. 49 млн. - на дальньому сполученні.