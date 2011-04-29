Співробітників колонії спіймали на доставці наркотиків засудженому
12:03, 29 квітня 2011Суспільство
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Порушенко кримінальну справу
У Сімферополі при спробі пронести наркотики засудженому були затримані працівники виправної колонії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, 27 квітня затримані інспектори були арештовані.
Прокуратурою Залізничного району Сімферополя порушено кримінальну справу стосовно працівників виправної колонії за ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 307 і ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України.
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