Співробітників колонії спіймали на доставці наркотиків засудженому

Порушенко кримінальну справу

У Сімферополі при спробі пронести наркотики засудженому були затримані працівники виправної колонії. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, 27 квітня затримані інспектори були арештовані. Прокуратурою Залізничного району Сімферополя порушено кримінальну справу стосовно працівників виправної колонії за ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 307 і ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України.

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