Цушка «дещо стабілізували»

Міністр внутрішніх справ України Василь Цушко йде на поправку. Про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки голови МВС Михайло Корнієнко.

Як передає кореспондент ЛігаБізнесІнформ , М.Корнієнко підкреслив, що регулярно спілкується з В.Цушком, і стан здоров`я Міністра, за словами самого глави МВС, "дещо стабілізувався".

"Що б там не говорили, у нього дійсно був серйозний серцевий напад. Зараз потихеньку йде справа на поправку", - сказав М.Корнієнко і додав, що поки не можна сказати, скільки часу потрібно буде Міністрові для повного відновлення. М.Корнієнко підкреслив, що це знають тільки лікарі, і це залежатиме від "організму самого хворого".

М.Корнієнко хотілося б, щоб це було швидше, оскільки, як нарік він журналістам, виконувати обов`язки Міністра, а також "тягнути свій віз" заступника Міністра важко.

Також М.Корнієнко пообіцяв, що як тільки В.Цушко видужає, він відразу приступить до роботи.

Нагадаємо, раніше на деяких інформаційних сайтах з`явилася інформація про те, що у В.Цушка зупинилося серце. Народний депутат від Соціалістичної партії України Олександр Баранівській назвав її "провокацією".

30 травня надійшла інформація про те, що у Міністра трапився інфаркт міокарду. 31 травня В.Цушко реанімаційним літаком транспортовали до німецької клініки, що було пов`язане з погіршенням стану його здоров`я. 1 червня в цій клініці Міністр був прооперований.

Безпосередньо після першої госпіталізації В.Цушка його адвокат Тетяна Монтян заявила, що голову МВС, можливо, намагалися отруїти. В той же час, виконуючий обов`язки голови СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що Служба безпеки України не має в своєму розпорядженні інформації про отруєння Цушка.

В даний час В.Цушко перебуває на реабілітації в лікарні Святого Бернварда в німецькому місті Хильдесхайм. До цієї лікувальної установи він був переведений у вівторок з клініки міста Ганновер, де був прооперований після серцевого нападу.