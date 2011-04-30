Бойко: "Південний потік" загрожує нацбезпеці України

Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко упевнений, що проект "Південний потік" загрожує національній безпеці України, тому необхідно зайнятися модернізацією української газотранспортної системи (ГТС).

"Дійсно, проект "Південний потік" - це загроза нашим національним інтересам і ми завжди виступатимемо проти нього", - сказав Бойко пізно ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

Він нагадав, що єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер в червні відвідає Україну в рамках початку модернізації української газотранспортної системи.

"Сьогодні у нас є обережний оптимізм, що нам вдасться довести потрібність своєї газотранспортної системи, - зазначив він. - Чим більше ми модернізуємо свою ГТС, тим більше ми будемо відкриті, показувати свою надійність, і менше шансів реалізуватися "Південному потокові", який направлений на те, щоб "осушить"нашу газотранспортну систему, нашу газову трубу", - цитує міністра РІА "Новости".