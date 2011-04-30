ЗМІ: Будівельники руйнують вал Київської фортеці

Прикриваючись реконструкцією НСК «Олімпійський», будівельники забивають палі у вал Київської фортеці.

Про це LB.ua повідомив Вячеслав Кулініч, директор музею «Київська фортеця».

«Вчора, 29-го квітня, будівельники, прикриваючись реконструкцією стадіону «Олімпійський», почали зрізати землю з оборонного валу на глибину до 80 м, - розповів Кулініч. - Зараз вони забивають палі по метру в діаметрі. Це початок будівництва цілого будинку, причому висотного. Навіть для Успенського собору в Лаврі використовували палі трохи менше — по 35 см в діаметрі»

За словами Кулініча, вал, який руйнують будівельники, споруджений у 1842-му році. Він є історичним пам'ятником національного значення у складі Київської фортеці.

За інформацією Євгена Тренкіна, представника громадської організації Демократичний альянс, забудовники використовують у своїх цілях проект реконструкції НСК «Олімпійський». Проект наказує засадити травою вал. Дирекція музею звернулася в міліцію з проханням зупинити незаконні роботи. «Справу почали розглядати, - говорить Кулініч. - Будівництво пообіцяли зупинити. Проте сьогодні вранці працівники повернулися на будівельний майданчик і продовжують забивати палі».

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