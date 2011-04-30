На Донеччині стався витік 150 кг хлору
16:59, 30 квітня 2011Суспільство
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Парами отруївся слюсар
У селі Зуївка Донецької області стався витік 150 кг хлору, парами якого отруївся слюсар хлораторної установки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 29 квітня о 17.10 в приміщенні Ольховської насосно-фільтрувальної станції КП „Компанія Вода Донбасу”. Під час проведення хлорування фільтра не закрився запірний вентиль контейнеру з хлором.
Постраждалого внаслідок витоку хлору працівника госпіталізовано до Харцизької міської лікарні.
О 19.40 аварію ліквідовано. Жертв та забруднення навколишнього середовища немає, запевнили в МНС.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.
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