На Донеччині стався витік 150 кг хлору

У селі Зуївка Донецької області стався витік 150 кг хлору, парами якого отруївся слюсар хлораторної установки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 29 квітня о 17.10 в приміщенні Ольховської насосно-фільтрувальної станції КП „Компанія Вода Донбасу”. Під час проведення хлорування фільтра не закрився запірний вентиль контейнеру з хлором.

Постраждалого внаслідок витоку хлору працівника госпіталізовано до Харцизької міської лікарні.

О 19.40 аварію ліквідовано. Жертв та забруднення навколишнього середовища немає, запевнили в МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.