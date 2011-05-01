Китай посуне Росію і Захід в орбіті економічних інтересів України?

Зовнішньоекономічна політика України із «двовекторної» перетворилась на «тривекторну» із включенням до орбіти економічних інтересів Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції у Києві голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

«За часів КУЧМИ було 2 головних вектори - Захід і Росія. Треба було шукати баланс між двома цими напрямами. Зараз формується третій кут цієї багатовекторності – Китай. Активні контакти в квітні з високими представниками КНР, візит АЗАРОВА до Китаю, приїзд китайських керівників до України свідчить про те, що Китай для нас зараз стає одним з головних стратегічних партнерів», - сказав експерт.

У той же час, на думку В.ФЕСЕНКА, зростає актуальність «каспійського вектора». «Зараз Президент України перебуває в Азербайджані, але мало хто звернув увагу, що перший віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ на початку квітня перебував в Туркменістані. Україна хоче повернутися на туркменський ринок енергоносіїв, тому що він був би більш дешевим і привабливим для нас», - повідомив керівник Центру прикладних політичних досліджень.

Також, за словами В.ФЕСЕНКА, основна дискусія квітня розгорталася навколо вибору головного вектора зовнішньоекономічної інтеграції: створення зони вільної торгівлі з ЄС чи входження до Митного союзу (Росія, Білорусь, Казахстан). «ЯНУКОВИЧ і український уряд намагаються знайти певний компроміс між нашими інтересами і нашими відносинами з ЄС і з росіянами… Поки що – це головний пріоритет – будемо створювати зону вільної торгівлі з ЄС, а з росіянами хочемо знайти баланс інтересів за формулою «3+1». Тобто, не вступаючи у Митний союз, все ж таки домовитись про певний привілейований режим», - пояснив він.

Як заявляв раніше перший віце-прем‘єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ, якого призначено національним координатором України з питань співробітництва в рамках СНД, Україна готова шукати компроміс щодо угоди про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом вже кінця цього року. Відповідну угоду збираються ратифікувати 2012 року.