Мера упіймали на хабарі

У Донецькій області при отриманні хабара у розмірі 8 тис. доларів затримано мера одного з міст.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Донецькій області, співробітники облуправління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з працівниками прокуратури задокументували злочинну діяльність з боку мера одного з міст області, який займався вимаганням хабарів за вирішення питань, що входять до його компетенції.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що вказаний держслужбовець, який мав 4-у категорію, 7-й ранг, вимагає у приватного підприємця хабар у розмірі 8 тис. доларів США за сприятливе вирішення щодо придбання останнім будівлі гуртожитку, виставленого на продаж. Даний об`єкт перебував на балансі виконкому, яким керував чиновник.

В результаті проведеної оперативної комбінації, при отриманні грошей хабарник був затриманий на місці злочину. Відносно нього прокуратурою порушено кримінальну справу. Підозрюваний затриманий. Ведеться слідство.