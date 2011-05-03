Погода на завтра: у Карпатах дощі з мокрим снігом

Завтра в Україні очікуються дощі та грози, у Карпатах дощі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у Карпатах протягом доби 1-6° тепла, вночі на високогір'ї заморозки 0-3°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°, у східних областях до 23°.

У Київській області у середу вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень при грозах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 15-20°. У Києві температура вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.