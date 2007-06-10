Путін пропонує створити євро-азійський аналог СОТ

Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що існуючі міжнародні організації не цілком справляються з регулюванням глобального міжнародного ринку і запропонував подумати про створення євро-азійського аналога Світової організації торгівлі (СОТ), передає РІА “Новости”

"Структури, створені з розрахунку на невелику кількість активних гравців, виглядають архаїчними і недемократичними. Далекі вони і від обліку сучасного розкладу сил. І тому старі методи прийняття рішень часом не працюють. Це виразно видно на прикладі Світової організації торгівлі і переговорного процесу в рамках Дохійського раунду, який фактично зайшов у безвихідь", - сказав В.ПУТІН, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Він зазначив, що "сьогодні протекціонізм часто виходить з розвинених економік, які заснували цю організацію (СОТ)". В.ПУТІН зазначив, що саме в таких країнах зосереджена велика частина державних обсягів з підтримки бізнесу.

Президент Росії сказав, що для стимулювання торгівлі та інвестицій варто подумати про створення регіональних євро-азійських інститутів вільної торгівлі.