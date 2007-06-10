Путін пропонує створити євро-азійський аналог СОТ
Якщо гора не йде до Магомета...
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"Структури, створені з розрахунку на невелику кількість активних гравців, виглядають архаїчними і недемократичними. Далекі вони і від обліку сучасного розкладу сил. І тому старі методи прийняття рішень часом не працюють. Це виразно видно на прикладі Світової організації торгівлі і переговорного процесу в рамках Дохійського раунду, який фактично зайшов у безвихідь", - сказав В.ПУТІН, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
Він зазначив, що "сьогодні протекціонізм часто виходить з розвинених економік, які заснували цю організацію (СОТ)". В.ПУТІН зазначив, що саме в таких країнах зосереджена велика частина державних обсягів з підтримки бізнесу.
Президент Росії сказав, що для стимулювання торгівлі та інвестицій варто подумати про створення регіональних євро-азійських інститутів вільної торгівлі.