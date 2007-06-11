Князевич знає, як ЦВК може реабілітуватися

Народний депутат V скликання від “Нашої України” Руслан КНЯЗЕВИЧ переконаний, що Центральна виборча комісія не реєструватиме нових народних депутатів, замість “нашоукраїнців”, що склали свої мандати.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання чи може ЦВК зареєструвати нових народних депутатів за списком блоку.

Р.КНЯЗЕВИЧ нагадав, що після того, як ЦВК відмовила блоку “Наша Україна” в “обнуленні” списку, це рішення було оскаржено в Печерському районному суді міста Києва. Він підкреслив, що Печерський райсуд задовільнив скаргу блоку і визнав такою, що не відповідає закону, відповідну постанову ЦВК. “Суд зобов’язав Центрвиборчком виключити зі списку наступних кандидатів у народні депутати Блоку “Наша Україна”, - сказав Р.КНЯЗЕВИЧ. При цьому, за його словами, ЦВК не вжила відповідних дій, що стало причиною визнання її бездіяльності.

Р.КНЯЗЕВИЧ нагадав, що Партія промисловців та підприємців оскаржила рішення Печерського суду в Адміністративному апеляційному суді міста Києва. “В суді це питання буде розглядатися протягом місяця в загальному порядку. Не виключено, що до кінця червня ми таки матимемо його рішення”, - наголосив він. При цьому Р.КНЯЗЕВИЧ висловив переконання, що Адміністративний апеляційний суд підтвердить рішення Печерського суду. В той же час він зазначив, що у випадку скасування ухвали Печерського суду, “Наша Україна” звертатиметься до Верховного Суду.

Р.КНЯЗЕВИЧ нагадав, що до остаточного судового рішення ЦВК не може реєструвати наступних за списком кандидатів.