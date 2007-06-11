Шаповал: Центрвиборчком не може ”обнулити списки”

Центральна виборча комісія не може “обнулити списки” народних депутатів, а також визнати обраними нових народних депутатів, через відсутність законодавчої бази.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили члени ЦВК сьогодні на брифінгу для ЗМІ.

Зокрема, голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ розкритикував прикінцеві положення закону “Про внесення змін до закону “Про вибори народних депутатів України” та деякі інші закони, де мова йде про те, що закон набуває чинності з дня його опублікування, але вступає в дію лише через 60 днів після опублікування.

На думку В.ШАПОВАЛА, це означає, що норми нового закону ще не набули чинності, а норми старого закону, які були виключені новим, вже на сьогодні не діють. Зокрема, це стосується і норм виборчого законодавства щодо процедури “обнулення списків” та процедури визнання обраними народних депутатів за списками політичних партій і блоків замість тих, що вибули.

Заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА наголосила, що навіть за наявності рішення Київського апеляційного суду за позовом Партії промисловців і підприємців України ЦВК не зможе прийняти рішення про “обнулення списків” ”Нашої України”. Так само як і не зможе виключити зі списку БЮТ єдиного кандидата, який там залишився через технічну помилку, недивлячись на повторне рішення з’їзду, додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради та заміщення народних депутатів, повноваження яких були достроково припинені).

Законом виключено норму, яка діяла у чинному законі, про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата (тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН). Закон набуває чинності через 60 діб після його підписання.

2 червня міжпартійний з’їзд блоку “Наша Україна” ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 66 народних депутатів України, обраних від блоку “Наша Україна”.

У той же день міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ.

5 червня голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що лише після висновку ЦВК про «обнулення списків» можна вважати, що парламент буде нелегітимним.