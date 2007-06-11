Магера сказав, що ЦВК не хоче тиснути на суд

16:39, 11 червня 2007
Суспільство
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Комісія не втручатиметься у позови

Андрій МагераЦентральна виборча комісія вважає некоректною проводити «обнулення» списків депутатів фракцій «Наша Україна» та БЮТ до прийняття рішення Київським апеляційним судом за скаргою Партії промисловців і підприємців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА сьогодні брифінгу.

«На сьогодні суд не розглянув цієї скарги і, тим паче, рішення з цього питання ще не прийняте. Центральна виборча комісія такої апеляційної скарги не подавала», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК вважає позитивним той факт, що Центральна виборча комісія утрималася від подачі адміністративної скарги з питання «обнулення» списків депутатів. «ЦВК не повинна підтримувати жодну зі сторін незалежно від того, хто виступає позивачем, а хто – відповідачем. Для Центральної виборчої комісії було б некоректним приймати рішення до вирішення цього питання в Київському апеляційному суді. Інакше, це можна розглядати як тиск на суд», - додав А.МАГЕРА.

При цьому він звернув увагу на існуючі проблеми щодо реалізації положень закону про вибори народних депутатів стосовно виключення депутатів із списків.

 

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