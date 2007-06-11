Магера сказав, що ЦВК не хоче тиснути на суд

Центральна виборча комісія вважає некоректною проводити «обнулення» списків депутатів фракцій «Наша Україна» та БЮТ до прийняття рішення Київським апеляційним судом за скаргою Партії промисловців і підприємців України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА сьогодні брифінгу.

«На сьогодні суд не розглянув цієї скарги і, тим паче, рішення з цього питання ще не прийняте. Центральна виборча комісія такої апеляційної скарги не подавала», - сказав А.МАГЕРА.

Заступник голови ЦВК вважає позитивним той факт, що Центральна виборча комісія утрималася від подачі адміністративної скарги з питання «обнулення» списків депутатів. «ЦВК не повинна підтримувати жодну зі сторін незалежно від того, хто виступає позивачем, а хто – відповідачем. Для Центральної виборчої комісії було б некоректним приймати рішення до вирішення цього питання в Київському апеляційному суді. Інакше, це можна розглядати як тиск на суд», - додав А.МАГЕРА.

При цьому він звернув увагу на існуючі проблеми щодо реалізації положень закону про вибори народних депутатів стосовно виключення депутатів із списків.