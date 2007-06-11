Безсмертний віддав Морозу 20 тисяч (платіжка)

11 червня, голова Центрвиконкому партії “Наша Україна”, заступник голови Секретаріату Президента Роман Безсмертний повернув Верховній Раді 20 тисяч гривень “депутатських”, які прийшли на його банківську картку “Правекс" банку.

Безсмертний зняв ці гроші готівкою і через касу “Діамантбанку" перерахував їх до ВР, повідомляє прес-служба Нашої України.

Як відомо, у п’ятницю, 8 червня, Роман Безсмертний повідомив, що перевірив рахунок, на який, зазвичай, перераховується депутатська зарплата, і повідомив, що на його рахунку зарплати немає. “Втім, - зауважив він, - дійсно, на нього перераховано 20 тисяч гривень за квітень-травень. Це кошти, які не є зарплатою, але виділяються на виконання депутатських повноважень, так звані “депутатські”.

“Вони були перераховані на мій рахунок, незважаючи на те, що 18 квітня я написав заяву про складання депутатських повноважень”, - повідомив Безсмертний у п’ятницю, додавши, що у квітні-травні він не користувався банківською карткою, на яку, зазвичай перераховують зарплату народного депутата. “Тому навіть не міг собі уявити, що депутатам, які склали повноваження, ВР перераховувала кошти”, - сказав Безсмертний, 8 червня в коментарі сайту RAZOM.