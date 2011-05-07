У Севастополі реконструювали штурм Сапун-гори

У Севастополі історичні клуби і військові моряки України та Росії театралізовано реконструювали один із епізодів штурму Сапун-гори 7 травня 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, вистава традиційно відбулася на схилах Сапун-гори, штурмуючи яку рівно 67 років тому, бійці 4-го Українського фронту заволоділи Сапун-горою протягом 9 годин.

За реконструкцією епізоду спостерігали тисячі севастопольців і гостей міста. Організаційно-технічне забезпечення вистави здійснювали військові моряки України та Росії.

Безпосередньо перед театралізованим дійством на території меморіального комплексу «Сапун-гора» відбулося музейне свято «Прапори Слави», присвячений 67-им роковинам звільнення Севастополя. Почесними гостями свята були ветерани Великої Вітчизняної війни, керівники міста і флотів.

Зокрема, в заході взяли участь голова Севастопольської міської держадміністрації Валерій САРАТОВ, голова Севастопольської міськради Юрій ДОЙНІКОВ, командувач ВМС України адмірал Віктор МАКСИМОВ, командувач ЧФ РФ віце-адмірал Володимир КОРОЛЬОВ, депутат Державної Думи РФ Костянтин ЗАТУЛІН.

Після виконання оркестрами двох флотів гімнів України та РФ, військові моряки винесли Прапори і Військово-Морські прапори. Урочиста церемонія завершилася проходженням підрозділів Почесної варти і оркестрів.