У Криму викрили кримінальне угруповання работоргівців

Співробітники Головного управління СБ України в АР Крим спільно з представниками Управління з боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією, УБОЗ ГУМВС викрили протиправну діяльність групи зловмисників, які незаконно вивозили за кордон та експлуатували молодих кримчанок, у тому числі неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН, в прес-центрі СБУ, започаткувала злочинний бізнес директор одного з місцевих модельних агентств з філіалами у кількох містах, в котрих навчалися дівчата віком від з 14 років, щоб брати участь у кастингах і демонстрації мод в Україні та за кордоном.

Повідомляється, що у черговий раз директор запропонувала 12 дівчатам кастинг у Туреччині, причому утримання та повернення їх планувалось за рахунок сторони, що приймає. Однак за кордоном виявилось, що кастингу не буде, а гроші на зворотну дорогу треба заробити консумацією в барах і ресторанах, якими володів турецький партнер директора-кримчанки.

Прес-служба пояснює, що консумація – це загравання з відвідувачами з метою стимулювання якнайбільших витрат у ресторані. Дівчата повинні були працювати в ночі до 7 ранку. При цьому, половину заробітків директор клала в свою кишеню.

Повідомляється, що пізніше жінка знайшла іншого спільника у турецькій столиці й перевезла групу “моделей” до нього, причому новий господар виплатив попередньому за кожну дівчину 1 тис. дол.

Спільно з правоохоронними органами Туреччини Головному управлінню СБУ в Криму вдалося повернути громадянок України додому.

Стосовно директора модельного агентства та її спільників порушено кримінальну справу. Продовжуються пошуки потерпілих від злочинної діяльності вказаної групи зловмисників.

СБУ звертається, до українців повідомляти про факти торгівлі людьми або імена жертв за телефоном довіри ГУ СБУ у Сімферополі: з 9 до 18 години за тел. 8(0652)244-504, у неробочий час за тел. 8(0652) 277-400.