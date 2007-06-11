Курс до НАТО залишається незмінним

Стратегічний курс України щодо набуття членства в НАТО залишається незмінним. Про це сказав на відкритті Міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України» радник Секретаріату Президента України з питань зовнішньої політики Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ запевнив, що Україна продовжуватиме внутрішні реформи, спрямовані на досягнення цілей визначених планом дій Україна-НАТО.

За його словами, українська еліта сприймає Північно-Атлантичний альянс перш за все як спільноту провідних держав, що сповідують спільні цінності, які довели свою здатність гарантувати достойний рівень життя.

Він також відзначив успішне виконання Україною плану дій Україна-НАТО. «План дій Україна-НАТО з боку України як і з боку НАТО виконується послідовно, інколи не завжди вчасно, але якісно», - сказав він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, найбільшою проблемою на сьогодні є проведення інформаційної кампанії щодо НАТО в Україні.

У свою чергу посол Німеччини в Україні Рейнгард ШЕФЕРС в контексті євроатлантичної інтеграції України зазначив, що Україні необхідно врегулювати політичну кризу у відповідності з євроатлантичними стандартами. Він також зазначив, що за вирішенням цієї кризи уважно спостерігають в Європі.

Колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР зазначив, що політична криза в Україні завдала шкоди іміджу України за кордоном, проте це не вплине на процес інтеграції України в НАТО. Він зазначив, що США зацікавлені, щоб Україна вступила в НАТО, але таке рішення має ухвалити український народ.