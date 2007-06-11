Кожному будинку - свої ціни

До першого серпня для кожного житлового будинку встановлять окремі тарифи на житлово-комунальні послуги. Про це сьогодні звітував перед Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ начальник Головного управління житлового господарства Київської міської державної адміністрації Володимир СТОРОЖЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, міського голову найбільше цікавило, як виконуються його доручення щодо підвищення заробітної плати двірникам, готовність столиці до наступного опалювального сезону, рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги. Не менш важливим залишається виконання програм «Твій дім, твоє подвір’я», «Ліфт», «Турбота».

Як повідомив столичному голові В.СТОРОЖЕНКО, вже сьогодні йде активна підготовка комунальних структур міста до осінньо-зимового періоду, за дорученням Київського міського голови профінансовано ремонт та профілактику внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, міських тепломереж. Дякуючи злагодженій роботі Call-центру КМДА та комунальників, вчасно були ліквідовані або попереджені будь-які неполадки чи аварії на тепломережах, зазначає В.СТОРОЖЕНКО.

На виконання програми «Твій дім, твоє подвір’я» продовжується асфальтування прибудинкових територій, облаштування дитячих та спортивних майданчиків.

Як відзначив В.СТОРОЖЕНКО, також успішно проходять ремонтні роботи у ліфтовому господарстві. “На сьогодні можна пишатися досягнутими результатами – 700 одиниць модернізовано або замінено, тоді, як у 1998 році, наприклад, було відремонтовано лише 14 ліфтів і в день простоювало близько сотні”, - сказав начальник управління.

Він також нагадав, що виконано доручення Київського міського голови про підвищення оплати праці столичним двірникам - вже у червні ті працівники, які виконують 1,5 норми, отримають 2 тисячі гривень, що “суттєво більше, ніж за попередні роки”.