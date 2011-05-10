У Києві — 800 мільйонерів

Податкова столиці зловила підпільного «Корейко», який приховав 415 млн. гривень. Про це повідомляє "Сегодня".

37-річного жителя Оболонського району спіймали на тому, що він «забув» подати декларацію на 415 млн. грн., які він одержав від цінних паперів. Тепер викритий «підпільний мільйонер» судиться з податковою, мовляв, збирався сплатити в наступному... Податківці кажуть, що це найбільший “улов” мінімум за останні кілька років.

У Києві задекларували доходи у розмірі більше 1 млн. грн. близько 800 осіб. Найчастіше, за словами податківців, такі доходи киянам приносять вдалі інвестиції в цінні папери, будівельний бізнес, нерухомість (земля і забудови), торгівля бензином.

«Сфера, де конкретні люди можуть заробити великі гроші, абсолютно непередбачувана — умовно кажучи, перший мільйон він міг заробити на землі, а другий — на цінних паперах. Але податкова не веде статистику по галузях, у яких фізособи заробляють гроші, оскільки це заборонено законом», — розповів Микола Ковтуненко