Ющенко підписав 18 законів (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав 18 законів, ухвалених Верховною Радою України 29, 31 травня і 1 червня – у дні, коли глава держави своїми указами продовжував легітимність Верховної Ради V скликання.

Як повідомляє прес-служба Президента, зокрема, В.ЮЩЕНКО підписав:

Закон України №856-V «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу»;

Закон України №875-V «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за незаконні дії стосовно отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів»;

Закон України №876-V «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження дитячих позашкільних навчальних закладів»;

Закон України №956-V «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері карантину рослин»;

Закон України №959-V «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про транзит вантажів»;

Закон України №962-V «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»;

Закон України №965-V «Про внесення змін до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України»;

Закон України №966-V «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил радіаційної безпеки»;

Закон України №985-V «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»;

Закон України №994-V «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Закон України №997-V «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України»;

Закон України №1012-V «Про внесення зміни до статті 85 Господарського процесуального кодексу України»;

Закон України №1026-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві»;

Закон України №1033-V «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення застосування методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських засобів і заняття народною медициною (цілительством)»;

Закон України №1034-V «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про лікарські засоби»;

Закон України №1071-V «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв`язку з ратифікацією Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму»;

Закон України №1073-V «Про внесення змін до Закону України «Про металобрухт» щодо спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків при прийманні металобрухту»;

Закон України №1119-V «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».