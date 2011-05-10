Coca-Cola святкує 125-річчя

125 років з дня створення напою Coca-Cola відзначає компанія з однойменною назвою.

В Україні співробітники компанії Coca-Cola організують флеш-моб на честь святкування 125-річчя: 13 травня вони вийдуть на вулиці столичного Подолу та намагатимуться покращити настрій кожному перехожому, даруючи пляшку Coca-Cola, – улюбленого напою мільйонів. Приємні сюрпризи очікують поціновувачів Coca-Cola не тільки у Києві, а й в усіх куточках України. Стартувала масштабна маркетингова акція, у якій Coca-Cola дарує споживачам один мільйон пляшок. Крім цього, понад 40 тисяч великих супермаркетів та гастрономів в Україні прикрашаються святковими дисплеями – конструкціями для демонстрації продукції Coca-Cola у вигляді ювілейних тортів. 125-річчя в Україні також відзначається спеціальним проектом з Новим каналом. Він подарує святковий настрій 11 травня у прямому ефірі ранкового шоу «Підйом». Також канал демонструватиме пізнавальні ролики з цікавими фактами про Соса-Соla за участю зіркових ведучих «Підйому».

Цими вихідними компанія Соса-Соla провела низку заходів у США та в інших країнах, де вона працює. Центральним заходом у святковій програмі став концерт «Дякую тобі» в Атланті 7 травня. Серед учасників концерту – володарка премії «Греммі» та переможниця шоу «Американський ідол» співачка Келлі Кларксон.

Також готується до друку ювілейне видання, що міститиме найкращі зразки реклами Coca-Cola, фотографії та твори мистецтва, пов’язані з Coca-Cola. Видання стане відображенням значущості цього бренду в популярній культурі за останні 125 років.

«Ми багато чого досягли за останні 125 років, але це тільки початок», – запевнив Голова і Головний виконавчий директор Компанії Coca-Cola Мухтар Кент. Система компаній Coca-Cola планує подвоїти свої доходи до 2020 року порівняно з 2010. Таким чином, Компанія збирається пройти за десятиліття стільки ж, скільки вона пройшла за попередні 125 років.

Довідка. Напій Coca-Cola був створений 8 травня 1886 року в Атланті, штат Джорджія, доктором Джоном С. Пембертоном і спочатку продавався тільки в аптеці Джейкобів (Jacob’s Pharmacy).

Компанія Coca-Cola (NYSE: KO) є найбільшою компанією з виробництва напоїв у світі. Вона випускає близько 500 марок газованих та негазованих напоїв. Бренд Coca-Cola є її найдорожчим і загальносвітовим брендом. Ще 15 брендів компанії оцінюються в $1 млрд. кожен. Серед них – Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, vitaminwater, POWERADE, Minute Maid, Georgia Coffee та інші.

Coca-Cola є найбільшим у світі виробником безалкогольних газованих напоїв, соків, напоїв на основі соку, готових до вживання чаю і кави. Компанія Coca-Cola має найбільшу в світі мережу дистрибуції. Її продукція представлена в більш ніж 200 країнах. Щодня у світі продається приблизно 1,7 мільярдів порцій напоїв виробництва Компанії Coca-Cola.