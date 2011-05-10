Погода на завтра

11 травня у південній, східній частині та більшості центральних областей України очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози, в окремих районах град. На решті території - без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північний 5-10 м/с, вдень при грозах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у південній частині місцями 10-12°, вдень 17-22°, в Криму та Приазов`ї 13-18°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°.

У Києві та області, за прогнозами синоптиків, дощу не очікується. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 17-22°. По м. Києву температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°.

10 травня температура води у Чорному морі 10-12°, у Азовському морі 13-16°; в Дніпрі біля Києва - 14°.