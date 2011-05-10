В УНІАН учать робити кар'єру

Сьогодні, 10 травня, в УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» пройде тренінг «Робимо кар`єру з Аліною Кравченко: 8 кроків, які приведуть вас до успіху». Тренінг, як і всі заходи Лабораторії, проводиться в конференц-залі агентства й почнеться о 19.00.

На тренінг, говорить координатор проекту Тетяна ЄЛФІМОВА, не варто приходити тим, хто задоволений своїми успіхами в житті, вважає свої амбіції задоволеними, а матеріальний стан - адекватним своїм талантам. Навпаки, стверджує вона, тренінг показаний і необхідний тим, хто визнав свої успіхи в житті скромними й зважився робити стрімку кар`єру.

«Перший же день після свят для цього підходить ідеально, - говорить Т.ЄЛФІМОВА. – Відомий бізнес-тренер, генеральний директор компанії Consalting Group Аліна КРАВЧЕНКО не дасть вашому бажанню «згоріти» й допоможе збудувати алгоритм досягнення успіху. Час тренінгу спресований, за три години ви пройдете ті самі 8 кроків, необхідні, за версією А.КРАВЧЕНКО, кожному кар`єристу – від визначення власного психотипу й формулювання компетенцій, що визначають кар`єрний зліт, до вироблення чіткого проектного мислення й ефективної асертивної поведінки. Що таке «асертивна поведінка»? Це ви дізнаєтеся безпосередньо вже на тренінгу».

«Програма нашого тренінгу дозволить кожному учаснику засвоїти основні правила побудови кар`єри, зрозуміти свої сильні й слабкі сторони, навчитися виробляти результативну лінію поведінки, - говорить А.КРАВЧЕНКО. - Пропрацювавши більше восьми років у сфері оцінки керівників вищої й середньої ланки, я переконалася, що більшість сучасних великих компаній використовують спеціально розроблений набір компетенцій, володіння якими забезпечує кар`єрне й, відповідно фінансове, зростання. В основному, це пакет із 8-12 компетенцій, і більше 80% цих компетенцій практично схожі між собою: цілеспрямованість, орієнтація на результат, ініціативність і так далі. А, значить, реалізувавши себе за цими критеріями, ви зробите кар`єру гарантовано, незалежно від сфери вашої діяльності й профілю компанії. Але для того, щоб швидко будувати свою кар`єру, треба зрозуміти стандарти. Приходьте, й ви зрозумієте, що витратили час не даремно».

А.КРАВЧЕНКО - генеральний директор компанії Consulting Group. Бізнес-тренер, консультант із питань ефективного управління, формування управлінських команд, ефективних переговорів. Досвід управління бізнесом – вісім років. Успішно реалізовано понад 40 проектів у бізнес-тренінговій діяльності. Серед замовників - «Нестле Україна», «Інтерпайп Україна», «Хайдельбергцемент», «Білла» та інші.

Докладніше про це й подальші тренінги в рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» дивіться на сторінці «Семінари»на сайті УНІАН.

Запис і питання оплати – по тел. 279 –33-53, електронна пошта – vika@unian.net